I mondiali di sci Cortina 2021 ci dicono che una nuova normalità è possibile

Leggi su tpi

(Di martedì 23 febbraio 2021) “Sono distanziati abbastanza in questa foto, giusto?” si chiedono due ragazze che gestiscono i social network per idi scisulle poltrone di Casa Veneto, di base per l’occasione nello storico Hotel de la Poste della celebre località delle Dolomiti. Organizzare un grande evento internazionale di due settimane in piena pandemia richiede una grande cura dei dettagli, perché si hanno addosso gli occhi di tutto il mondo, e se da un lato bisogna preoccuparsi di effettuare i tamponi, garantire il distanziamento sociale, misurare la temperatura, ci sono anche tanti dettagli più piccoli: una premiazione che eviti contatti fisici, una cerimonia di chiusura in cui solo in pochissimi siano autorizzati a toccare il Tricolore, e in tutta sicurezza. Sorte vuole che la chiusura deidi sci di ...