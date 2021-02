Grande Fratello Vip 5, 42^ Puntata: Panico In Studio, Alfonso Signorini Scappa Dietro Le Quinte! (Di martedì 23 febbraio 2021) Grande Fratello Vip 5, 42^ Puntata: tra decisioni difficili e tante sorprese per i vipponi, si attraversano le montagne russe del rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. La modella finalmente ammette di amare l’attrice, poi però dopo un cattivo gioco del GF Rosalinda finisce in nomination e… Ecco tutto quello che è successo in questo nuovo appuntamento con il reality show. Grande Fratello Vip 5, 42^ Puntata: Dayane Mello ammette di essere innamorata di Rosalinda Cannavò La Puntata del Grande Fratello Vip 5 parte subito con una prova per i tre finalisti che devono scegliere chi eliminare tra i colleghi in nomination per influenzare il televoto. Dayane Mello sceglie Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli sceglie Samantha De Grenet ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 23 febbraio 2021)Vip 5, 42^: tra decisioni difficili e tante sorprese per i vipponi, si attraversano le montagne russe del rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. La modella finalmente ammette di amare l’attrice, poi però dopo un cattivo gioco del GF Rosalinda finisce in nomination e… Ecco tutto quello che è successo in questo nuovo appuntamento con il reality show.Vip 5, 42^: Dayane Mello ammette di essere innamorata di Rosalinda Cannavò LadelVip 5 parte subito con una prova per i tre finalisti che devono scegliere chi eliminare tra i colleghi in nomination per influenzare il televoto. Dayane Mello sceglie Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli sceglie Samantha De Grenet ...

