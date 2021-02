È stata arrestata a Washington la moglie del noto trafficante di droga Joaquín “El Chapo” Guzmán (Di martedì 23 febbraio 2021) Emma Coronel Aispuro, moglie del noto trafficante di droga messicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, è stata arrestata lunedì all’aeroporto internazionale di Dulles, a Washington, con l’accusa di avere aiutato il marito nelle sue attività criminali e di avere organizzato la Leggi su ilpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Emma Coronel Aispuro,deldimessicano“El, èarrelunedì all’aeroporto internazionale di Dulles, a, con l’accusa di avere aiutato il marito nelle sue attività criminali e di avere organizzato la

