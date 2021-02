Covid: Salvini, 'con Draghi sintonia, chiusure mirate e ritorno a vita' (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Noi siamo per la tutela della salute, ma con interventi mirati e in questo c'è sintonia con il presidente Draghi e son contento. Se c'è un problema in quella zona, in quella provincia, come ad esempio a Brescia, intervieni in provincia di Brescia, non è che fai il lockdown nazionale da Bolzano a Catania. Dunque chiusure mirate e un ritorno alla vita: se si può pranzare tranquilli, allora si può cenare tranquilli". Così il leader della Lega Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi dopo aver visto il premier Mario Draghi. "Per quel che mi riguarda palestre, impianti sportivi, oratori, istituti culturali - prosegue - possono tornare a operare garantendo salute e distanza. E chi non può operare deve essere rimborsato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Noi siamo per la tutela della salute, ma con interventi mirati e in questo c'ècon il presidentee son contento. Se c'è un problema in quella zona, in quella provincia, come ad esempio a Brescia, intervieni in provincia di Brescia, non è che fai il lockdown nazionale da Bolzano a Catania. Dunquee unalla: se si può pranzare tranquilli, allora si può cenare tranquilli". Così il leader della Lega Matteo, lasciando Palazzo Chigi dopo aver visto il premier Mario. "Per quel che mi riguarda palestre, impianti sportivi, oratori, istituti culturali - prosegue - possono tornare a operare garantendo salute e distanza. E chi non può operare deve essere rimborsato ...

