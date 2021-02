(Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Dico ache le proposte dinon sono mai ragionevoli, sono sempre strumentali". Lo scrive su Fb Marco, responsabile Lavoro del Pd. "Siamo in una fase difficile e la politica deve saper coniugare le esigenze del Paese a quelle della lotta alla pandemia. Più che amiai tecnici e alla. Prima sconfiggiamo il virus e prima i ristoratori usciranno dalla crisi. Dobbiamo sostenerli economicamente, non dilungare le loro difficoltà".

TV7Benevento : Covid: Miccoli a Bonaccini, 'mi affiderei a scienza, non a Salvini'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Miccoli

la Repubblica

... valido per la terza giornata di ritorno, sarà a porte chiuse per le disposizioni anti. Al ... Centrocampisti : Gemignani, Demontis, Gagliardi, Doratiotto ('99), Fenati,('99), Lodovici ('...... valido per la terza giornata di ritorno, sarà a porte chiuse per le disposizioni anti. Al ... CENTROCAMPISTI: Gemignani, Demontis, Gagliardi, Doratiotto ('99), Fenati,('99), Lodovici ('04)...Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Dico a Bonaccini che le proposte di Salvini non sono mai ragionevoli, sono sempre strumentali". Lo scrive su Fb Marco Miccoli, responsabile Lavoro del Pd. "Siamo in una fa ...L’ex sindaca Gisella Rivola sostituisce Giovanna Cappello. Miccolis si occuperà. di Castello, Dozza e Medicina ...