Covid e varianti, si moltiplicano le chiusure delle scuole in tutta Italia (la mappa). A Milano e hinterland 547 positivi in una settimana e 312 classi isolate (Di martedì 23 febbraio 2021) Il virus e le sue varianti sempre più presenti nelle scuole di tutt'Italia. Il rischio di ritrovarci in pochi giorni con molte Regioni costrette a scegliere la strada delle lezioni online alle superiori, in terza media e magari anche nelle primarie non è remoto. E l'incognita delle mutazioni, più volte segnalata dal Cts, potrebbe portare il governo a una decisione nazionale. I dati, infatti, sono in rapida impennata. Un esempio è Milano. Nell'ultima settimana, dal 15 al 21 febbraio, sono stati 547 ( 409 alunni e 138 operatori scolastici) i casi di tamponi positivi a Sars-CoV-2 segnalati dalle scuole all'Ats Città metropolitana, per un totale di 312 classi isolate. Un dato che allarma se si guarda ...

