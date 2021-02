Chi è Ethan Torchio batterista Maneskin: Età, Sanremo 2021 e Instagram (Di martedì 23 febbraio 2021) Ethan Torchio è il batterista del noto gruppo musicale Måneskin. Ha conquistato notorietà grazie alla sua partecipazione, insieme al gruppo, ad X Factor 11. Lo vedremo con i Maneskin al Festival di Sanremo 2021, condotto da Amadeus e affiancato, tra gli altri, da Elodie, Luca Argentero, Matilda De Angelis, Alice Campello e Achille Lauro. Chi è Ethan Torchio? Nome: Ethan Torchio Segno Zodiacale: bilancia Età: 20 anni Data di nascita:8 ottobre 2000 Luogo di nascita: Roma Professione: batterista dei Maneskin Altezza: sconosciuto Peso: sconosciuto Tatuaggi: nessuno visibile Profilo Instagram Ufficiale: @Ethaneskin Seguici nel nostro profilo ... Leggi su chiecosa (Di martedì 23 febbraio 2021)è ildel noto gruppo musicale Måneskin. Ha conquistato notorietà grazie alla sua partecipazione, insieme al gruppo, ad X Factor 11. Lo vedremo con ial Festival di, condotto da Amadeus e affiancato, tra gli altri, da Elodie, Luca Argentero, Matilda De Angelis, Alice Campello e Achille Lauro. Chi è? Nome:Segno Zodiacale: bilancia Età: 20 anni Data di nascita:8 ottobre 2000 Luogo di nascita: Roma Professione:deiAltezza: sconosciuto Peso: sconosciuto Tatuaggi: nessuno visibile ProfiloUfficiale: @eskin Seguici nel nostro profilo ...

