Chi è Carmelo Corsaro de La Caserma? Età e Instagram (Di martedì 23 febbraio 2021) Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Carmelo Corsaro, concorrente de La Caserma, reality nato dagli stessi autori de Il Collegio. Ecco tutto ciò che conosciamo sulla vita privata e i profili social. Chi è Carmelo Corsaro Nome e Cognome: Carmelo CorsaroData di nascita: 2002Luogo di Nascita: BresciaEtà: 19 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: informazione non disponibileProfessione: studenteFidanzato: ha L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 23 febbraio 2021) Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su, concorrente de La, reality nato dagli stessi autori de Il Collegio. Ecco tutto ciò che conosciamo sulla vita privata e i profili social. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 2002Luogo di Nascita: BresciaEtà: 19 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: informazione non disponibileProfessione: studenteFidanzato: ha L'articolo proviene da Novella 2000.

carmelo_lipari : @il_misantropo @SCRIGNOMAGICO Complimenti a chi lo ha creato - PersempreNadia : @carmelo_lipari Ok, ti metto sotto il tuo tweet e vediamo chi è che non sa farsi una risata. Scusa ma ribadisco che… - carmelo_lipari : Bravo a chi ha scritto ADAGIO io avrei scritto Tavolo #l'eredità - carmelo_lipari : Chiedo. Se un vaccinato morisse per le complicanze del vaccino, chi sarebbe ritenuto responsabile? Lo Stato, che ti… -