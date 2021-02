bu:r – Milano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) bu:r Via Mercalli ang. Via S.F. d’Assisi – 20122 Milano Tel. 02/62065383 Sito Internet: www.restaurantboer.com Tipologia: ricercata Prezzi: 2 portate + dolce 65€, 3 portate + dolce 85€ Giorno di chiusura: Sabato a pranzo e Domenica OFFERTADurante il periodo del lockdpwn lo chef Eugenio Boer ha ripensato totalmente alla filosofia del suo ristorante e di conseguenza al menù da proporre. La sua cucina fatta di “contaminazioni” ora è improntata esclusivamente sull’Italia, con piatti che si ispirano a diverse regioni italiane e un focus sulla Liguria e sulla Sicilia, e con prodotti di piccoli agricoltori e allevatori italiani di cui si può conoscere il nome leggendo il cartoncino lasciato sul tavolo, un piccolo contributo alla “ripartenza” del settore enogastronomico nazionale. Il menù, dunque, oltre alla scelta à la carte (2 portate + dolce 65€, 3 portate + dolce a 85€), ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) bu:r Via Mercalli ang. Via S.F. d’Assisi – 20122Tel. 02/62065383 Sito Internet: www.restaurantboer.com Tipologia: ricercata Prezzi: 2 portate + dolce 65€, 3 portate + dolce 85€ Giorno di chiusura: Sabato a pranzo e Domenica OFFERTADurante il periodo del lockdpwn lo chef Eugenio Boer ha ripensato totalmente alla filosofia del suo ristorante e di conseguenza al menù da proporre. La sua cucina fatta di “contaminazioni” ora è improntata esclusivamente sull’Italia, con piatti che si ispirano a diverse regioni italiane e un focus sulla Liguria e sulla Sicilia, e con prodotti di piccoli agricoltori e allevatori italiani di cui si può conoscere il nome leggendo il cartoncino lasciato sul tavolo, un piccolo contributo alla “ripartenza” del settore enogastronomico nazionale. Il menù, dunque, oltre alla scelta à la carte (2 portate + dolce 65€, 3 portate + dolce a 85€), ...

