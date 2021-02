Boom Giorgia Meloni: Fratelli d’Italia ad un passo dal Pd (Di martedì 23 febbraio 2021) Era prevedibile. Giorgia Meloni vola nei sondaggi. È Boom per la leader di Fratelli d’Italia. Il suo partito cattura l’opinione pubblica dopo essersi collocata all’opposizione di Mario Draghi. In base al sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana la Meloni cresce di 1,3 punti arrivando al 17,5% a un passo dal Pd che invece perde mezzo punto e scende al 18,3%. Tra la Meloni e i dem la distinta ora è dello 0,8%. E il sorpasso è all’angolo. Male anche la Lega di Matteo Salvini (-0,4%) che resta però primo partito con il 23,1%. Stabile al 15,4% il M5s, mentre il ritorno al governo fa bene a Silvio Berlusconi e alla sua Forza Italia che arriva al 7,5% (+0,6%). Giù Matteo Renzi. La sua Italia viva scende di mezzo punto al ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 23 febbraio 2021) Era prevedibile.vola nei sondaggi. Èper la leader di. Il suo partito cattura l’opinione pubblica dopo essersi collocata all’opposizione di Mario Draghi. In base al sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana lacresce di 1,3 punti arrivando al 17,5% a undal Pd che invece perde mezzo punto e scende al 18,3%. Tra lae i dem la distinta ora è dello 0,8%. E il sorè all’angolo. Male anche la Lega di Matteo Salvini (-0,4%) che resta però primo partito con il 23,1%. Stabile al 15,4% il M5s, mentre il ritorno al governo fa bene a Silvio Berlusconi e alla sua Forza Italia che arriva al 7,5% (+0,6%). Giù Matteo Renzi. La sua Italia viva scende di mezzo punto al ...

