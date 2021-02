“Bianco attacca nero” | YouTube blocca canale | ma si parlava di scacchi

Fontana3Lorenzo : INCREDIBILE? L'ossessione dei social per creare una 'neo - lingua' che sia politicamente corretta, censura tutto, a… - HuffPostItalia : 'Il bianco attacca il nero': canale video di scacchi bloccato per razzismo - Fef58 : RT @claudio_2022: Gli scacchi “razzisti” e la censura YouTube. Quando l’idiozia correct diventa comica. La frase incriminata. 'Il bianco a… - nancydrew2016 : RT @claudio_2022: Gli scacchi “razzisti” e la censura YouTube. Quando l’idiozia correct diventa comica. La frase incriminata. 'Il bianco a… - tiber_h : RT @doluccia16: Ma mò bloccano pure i canali di scacchi, perché i pezzi sono bianchi e neri? E il bianco attacca il nero? Ma davvero si at… -

Ilil nero " e così YouTube decide di bloccare il canale video per 24 ore: algoritmo anti - razzista perfetto penserete, e invece no. Il canale è stato sì bloccato ma si tratta di video ...Tutto quel ripetere 'nero' non è piaciuto a YouTube c he ha censurato il canale di un celebre scacchista. La scorsa estate YouTube aveva bloccato l'account di Antonio Radic per contenuti offensivi, ma per ..."Il bianco attacca il nero" e YouTube blocca il canale. Peccato che si parlasse di scacchi. E' accaduto al giocatore croato Antonio Radic, conosciuto con ...Secondo due ricercatori, "tutto quel parlare di bianco contro nero potrebbe aver attivato l'algoritmo anti razzismo" ...