BEI, Europa indietro in investimenti sul 5G. Usare fondi Recovery (Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’innovazione nel campo del 5G, la quinta generazione di connessioni destinata a impattare numerosi campi della vita umana, è un motore chiave per promuovere la competitività, l’innovazione e la crescita delle economie europee, assicurando al contempo un’autonomia digitale strategica dell’Europa. Il Vecchio Continente è però indietro nel campo rispetto agli Stati Uniti, in particolar modo per le applicazioni sviluppate dalle PMI, secondo un nuovo rapporto congiunto della Banca europea per gli investimenti (BEI) e dell’Unione europea. Il quadro che emerge dalla ricerca è quello di un significativo deficit di finanziamento tra Europa e Stati Uniti per l’ecosistema dell’innovazione a 5G: il Vecchio Continente investe tra 4,6 e 6,6 miliardi di euro in meno all’anno. Questo gap di investimenti ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’innovazione nel campo del 5G, la quinta generazione di connessioni destinata a impattare numerosi campi della vita umana, è un motore chiave per promuovere la competitività, l’innovazione e la crescita delle economie europee, assicurando al contempo un’autonomia digitale strategica dell’. Il Vecchio Continente è perònel campo rispetto agli Stati Uniti, in particolar modo per le applicazioni sviluppate dalle PMI, secondo un nuovo rapporto congiunto della Banca europea per gli(BEI) e dell’Unione europea. Il quadro che emerge dalla ricerca è quello di un significativo deficit di finanziamento trae Stati Uniti per l’ecosistema dell’innovazione a 5G: il Vecchio Continente investe tra 4,6 e 6,6 miliardi di euro in meno all’anno. Questo gap di...

Paolopizz3Paolo : RT @ilgiornale: Il monito della Bei: 'I tempi dell'Italia non sono compatibili con quelli dell'Europa' - JulyElkann_ : RT @ilgiornale: Il monito della Bei: 'I tempi dell'Italia non sono compatibili con quelli dell'Europa' - michebramo : RT @ilgiornale: Il monito della Bei: 'I tempi dell'Italia non sono compatibili con quelli dell'Europa' - nieddupierpaolo : RT @ilgiornale: Il monito della Bei: 'I tempi dell'Italia non sono compatibili con quelli dell'Europa' - ilgiornale : Il monito della Bei: 'I tempi dell'Italia non sono compatibili con quelli dell'Europa' -