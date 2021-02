BANDAI NAMCO acquisisce una quota di LIMBIC ENTERTAINMENT (Di martedì 23 febbraio 2021) BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT Europe (BNEE) ha annunciato oggi l’acquisizione di una quota di minoranza dello studio di sviluppo tedesco LIMBIC ENTERTAINMENT, valida dal 30 dicembre 2020. La notizia segue quella dell’acquisizione di Reflector ENTERTAINMENT avvenuta a settembre 2020. BNEE ha anche nominato Aurore Briere Deputy COO di BNEE a partire dal primo gennaio 2021. Nel suo nuovo ruolo, gestirà tutte le funzioni di back office relative a dipartimenti quali Finance, Risorse umane, Operation, IT e Affari legali, concentrandosi anche sull’integrazione aziendale e dello studio. Aurore riferirà direttamente ad Arnaud Muller, COO di BNEE. BNEE acquisisce una quota di minoranza di LIMBIC ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 23 febbraio 2021)Europe (BNEE) ha annunciato oggi l’acquisizione di unadi minoranza dello studio di sviluppo tedesco, valida dal 30 dicembre 2020. La notizia segue quella dell’acquisizione di Reflectoravvenuta a settembre 2020. BNEE ha anche nominato Aurore Briere Deputy COO di BNEE a partire dal primo gennaio 2021. Nel suo nuovo ruolo, gestirà tutte le funzioni di back office relative a dipartimenti quali Finance, Risorse umane, Operation, IT e Affari legali, concentrandosi anche sull’integrazione aziendale e dello studio. Aurore riferirà direttamente ad Arnaud Muller, COO di BNEE. BNEEunadi minoranza di...

