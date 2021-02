Attacco in Congo, “commando di 6 uomini armati di Ak47 e machete” (Di martedì 23 febbraio 2021) Gli aggressori del convoglio su cui viaggiava il diplomatico italiano Luca Attanasio “erano 6 in possesso di cinque armi del tipo Ak47 e di un machete”. Queste le conclusioni delle prime indagini compiute dagli inquirenti della Repubblica democratica del Congo e riportate dal sito Cas-info che cita una nota del governatore della provincia di sud-Kivu. Gli assalitori hanno costretto le persone a bordo a scendere e a seguirli nel Parco dopo aver ucciso uno degli autisti per creare il panico. Un team della presidenza della Repubblica democratica del Congo partirà oggi per Goma per seguire l’inchiesta sull’agguato. Lo ha reso noto il sito Cas-Info. I servizi competenti, si legge, sono stati istruiti a fare in modo “che sia fatta luce su questo crimine odioso nei migliori tempi possibili” e i responsabili siano ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 febbraio 2021) Gli aggressori del convoglio su cui viaggiava il diplomatico italiano Luca Attanasio “erano 6 in possesso di cinque armi del tipoe di un”. Queste le conclusioni delle prime indagini compiute dagli inquirenti della Repubblica democratica dele riportate dal sito Cas-info che cita una nota del governatore della provincia di sud-Kivu. Gli assalitori hanno costretto le persone a bordo a scendere e a seguirli nel Parco dopo aver ucciso uno degli autisti per creare il panico. Un team della presidenza della Repubblica democratica delpartirà oggi per Goma per seguire l’inchiesta sull’agguato. Lo ha reso noto il sito Cas-Info. I servizi competenti, si legge, sono stati istruiti a fare in modo “che sia fatta luce su questo crimine odioso nei migliori tempi possibili” e i responsabili siano ...

La7tv : #propagandalive L'ultima intervista a Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo ucciso in un attacco a un conv… - repubblica : ?? Morti l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere nell'attacco a un convoglio Onu in Congo - ilpost : Luca #Attanasio, ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del #Congo, è morto a causa delle ferite riport… - luisaloffredo28 : RT @AlfonsoBonafede: Profondo dolore per la scomparsa dell’ambasciatore Luca Attanasio e di Vittorio Iacovacci, militare dell’Arma dei Cara… - FederfaunaLazio : RT @parcoausoni: Abbraccio alla Famiglia del carabiniere Vittorio Iacovacci, figlio della nostra bella #Sonnino e servitore dello Stato, ca… -