Variante inglese a Roma, chiusa la scuola "IC Carotenuto": «A casa 215 bambini e 45 insegnanti» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Paura e tutti a casa con un comunicato della preside dell'istituto comprensivo di via Carotenuto di Roma. scuola chiusa per Variante Covid. A casa restano 215 alunni, 45 docenti e operatori... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 22 febbraio 2021) Paura e tutti acon un comunicato della preside dell'istituto comprensivo di viadiperCovid. Arestano 215 alunni, 45 docenti e operatori...

