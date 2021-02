Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 22/02/21 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ultimamente, quando guardo Uomini e Donne, mi sembra di stare nel Sottosopra di Stranger Things. Dove le ‘stranger things‘ non sono più i demogorgoni ma le incredibili vaccate di Maria De Filippi. Perché dai, su, con tutto che quello studio pullula di incontenibili pagliacci, sciroccati pazzeschi, disperati di ogni ordine e grado e aspiranti attorucoli stagionati, alla fin della fiera a muovere tutte queste marionette è sempre stata lei, Queen Mary. Ed è un’impressione solo mia, o le sta muovendo particolarmente aMMMinChia, ultimamente? Ma tipo oggi, voglio dire, come si può spingere Sabina Ricci tra le braccia di un Claudio Cervoni così PALESEMENTE, ChiaRAMENTE e IRRIMEDIABILMENTE disinteressato? E con quella foga, poi! Cioè, per una volta che c’è una dama ‘a bolla’, come dicono i muratori dalle mie parti, che – ... Leggi su isaechia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ultimamente, quando guardo, mi sembra di stare nel Sottosopra di Stranger Things. Dove le ‘stranger things‘ non sono più i demogorgoni ma le incredibili vaccate di Maria De Filippi. Perché dai, su, con tutto che quello studio pullula di incontenibili pagliacci, sciroccati pazzeschi, disperati di ogni ordine e grado e aspiranti attorucoli stagionati, alla fin della fiera a muovere tutte queste marionette è sempre stata lei, Queen Mary. Ed è un’impressione solo mia, o le sta muovendo particolarmente aMMMin, ultimamente? Ma tipo oggi, voglio dire, come si può spingere Sabina Ricci tra le braccia di un Claudio Cervoni così PALESEMENTE,RAMENTE e IRRIMEDIABILMENTE disinteressato? E con quella foga, poi! Cioè, per una volta che c’è una dama ‘a bolla’, come dicono i muratori dalle mie parti, che – ...

graziano_delrio : In un gravissimo attentato in #Congo sono morti l’Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere che era con lui. Vi… - poliziadistato : Con le immagini più belle delle nostre donne e dei nostri uomini impegnati ai #mondialidisci @cortina2021 per garan… - Esercito : Pattuglia #tricolore realizzata da parte dei 150 uomini e donne delle Truppe Alpine dell’#Esercito che in questi gi… - AnnaScattone : RT @M_gabanelli: Ne ammazzano una al giorno. Ma io vedo solo donne manifestare, protestare, gridare aiuto. Non ho visto a una sola iniziati… - ziacoca : @FrankoSnam @ValeSantaSubito BoH, leggo certe cose che manco la Vecchia di Uomini&Donne Quella che è lì da 10 anni… -