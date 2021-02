SNAI – Champions: Lazio, scoglio Bayern a 4,50 Fiducia all'Atalanta: con il Real è favorita (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Milano 22 febbraio 2021) - Tedeschi nettamente avanti rispetto ai biancocelesti nel match di domani all'Olimpico: il «2» vale solo 1,67. L'ingresso della Lazio ai quarti è un'impresa da 6,25 – Bergamaschi in leggero vantaggio sui Blancos nella sfida di mercoledì: «1» a 2,40. Milano, 22 febbraio 2021 – Durissima due giorni di Champions League per Lazio e Atalanta, chiamate all'impresa contro due miti del calcio mondiale come Bayern Monaco e Real Madrid. Molto ridotte le chance dei biancocelesti, che giocano domani l'andata all'Olimpico contro i tedeschi, favoriti per il trionfo finale insieme al Manchester City. Gli analisti SNAI giudicano il «2» del Bayern più che probabile, a 1,67. La Lazio in questa edizione della ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Milano 22 febbraio 2021) - Tedeschi nettamente avanti rispetto ai biancocelesti nel match di domani all'Olimpico: il «2» vale solo 1,67. L'ingresso dellaai quarti è un'impresa da 6,25 – Bergamaschi in leggero vantaggio sui Blancos nella sfida di mercoledì: «1» a 2,40. Milano, 22 febbraio 2021 – Durissima due giorni diLeague per, chiamate all'impresa contro due miti del calcio mondiale comeMonaco eMadrid. Molto ridotte le chance dei biancocelesti, che giocano domani l'andata all'Olimpico contro i tedeschi, favoriti per il trionfo finale insieme al Manchester City. Gli analistigiudicano il «2» delpiù che probabile, a 1,67. Lain questa edizione della ...

