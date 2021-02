Sinner-Bedene in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Montpellier 2021 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Jannik Sinner se la vede con Aljaz Bedene al primo turno dell’Atp 250 di Montpellier. Il giovanissimo altoatesino torna in Europa con nuove consapevolezze, dopo essersela giocata alla pari con Shapovalov, nonostante la stanchezza, e il titolo ottenuto a Melbourne. All’esordio del torneo francese ritrova lo sloveno, che ha già battuto in questo inizio di 2021. La sfida andrà in scena mercoledì 24 febbraio, con orario ancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. L’emittente SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti televisivi dell’evento e potrà offrire la fruizione streaming tramite il sito ufficiale www.supertennis.tv. In alternativa, Sportface.it garantirà approfondimenti sulla sfida tra l’azzurro e il francese. ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 febbraio 2021) Jannikse la vede con Aljazal primo turno dell’Atp 250 di. Il giovanissimo altoatesino torna in Europa con nuove consapevolezze, dopo essersela giocata alla pari con Shapovalov, nonostante la stanchezza, e il titolo ottenuto a Melbourne. All’esordio del torneo francese ritrova lo sloveno, che ha già battuto in questo inizio di. La sfida andrà in scena mercoledì 24 febbraio, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. L’emittente SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti televisivi dell’evento e potrà offrire la fruizionetramite il sito ufficiale www.supertennis.tv. In alternativa, Sportface.it garantirà approfondimenti sulla sfida tra l’azzurro e il francese. ...

