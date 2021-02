Schianto in moto, Vincenzo perde la vita a 31 anni: morto anche un soccorritore (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un grave incidente stradale con due persone morte ed una ferita si è verificato nella giornata di ieri sull’autostrada Napoli-Salerno a pochi metri dallo svincolo autostradale di Ercolano Scavi. A perdere la vita un giovane motociclista che procedeva in direzione Napoli, per cause in corso di accertamento, avrebbe urtato l’auto che lo precedeva finendo sul selciato privo di vita. La vittima si chiamava Vincenzo Novi, 31enne di Torre Annunziata. Nessuna conseguenza per la donna alla guida dell’auto finita contro il guardrail. Sul posto è giunto personale con mezzi di soccorso. Ma mentre si procedeva alle operazioni, un‘auto che sopraggiungeva nella stessa corsia, per cause da accertare, ha impattato contro un mezzo di soccorso, investendo un operaio autostradale ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un grave incidente stradale con due persone morte ed una ferita si è verificato nella giornata di ieri sull’autostrada Napoli-Salerno a pochi metri dallo svincolo autostradale di Ercolano Scavi. Are laun giovaneciclista che procedeva in direzione Napoli, per cause in corso di accertamento, avrebbe urtato l’auto che lo precedeva finendo sul selciato privo di. La vittima si chiamavaNovi, 31enne di Torre Annunziata. Nessuna conseguenza per la donna alla guida dell’auto finita contro il guardrail. Sul posto è giunto personale con mezzi di soccorso. Ma mentre si procedeva alle operazioni, un‘auto che sopraggiungeva nella stessa corsia, per cause da accertare, ha impattato contro un mezzo di soccorso, investendo un operaio autostradale ...

Ultime Notizie dalla rete : Schianto moto Marche, tragico schianto con la moto. Muore donna di 34 anni Una giovane di 34 anni ha perso la vita in sella alla sua moto, una Yamaha, mentre percorreva via Jesina, alla periferia della città. All'improvviso lo schianto contro una Renault Clio guidata da una ...

Si schianta in moto, muore operaia di 34 anni Aveva passato un bellissimo pomeriggio di sole in sella alla sua moto Gessica Staffolani, 34 anni. ... All'improvviso lo schianto contro una Renault Clio guidata da una ragazza di Osimo di 37 anni. Non ...

Marche, tragico schianto con la moto. Muore donna di 34 anni CASTELFIDARDO – Tragedia a Castelfidardo nel tardo pomeriggio di domenica. Una giovane di 34 anni ha perso la vita in sella alla sua moto, una Yamaha, mentre percorreva via Jesina, alla periferia dell ...

