Salta ‘Che tempo che fa’ | Fabio Fazio | “Devo fare un piccolo intervento”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 22 febbraio 2021)dovrà sottoporsi ad unche non gli permetterà di parlare per alcuni giornidurante la puntata andata in onda ieri sera su Raitre ha annunciato lo stop per la prossima domenica. Il motivo? Il conduttore deve sottoporsi ad une non potrà parlare per qualche giorno. Ecco cosa ha dettoaccompagnato da Luciana Littizzetto: “Noi la prossima settimana non ci vediamo. Incidenti del mestiere…unche non mi consentirà di parlare per qualche giorno”, ha spiegato al pubblico, che ha aggiunto: “Appena possibile saremo di nuovo qua”. Quindi salterà la puntata di domenica 28 febbraio ma non si sa ancora cosa andrà ...