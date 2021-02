Quasi 20 miliardi di aiuti per Air France-Klm e Lufthansa

(Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sfiorano i 20di euro gligovernativi per fare fronte alla crisi di Air-Klm e. Francia e Olanda, che detengono il 14% a testa delle quote del gruppo Air-Klm, si sono impegnate per 10.4. Il gruppo ha chiuso il 2020 con una perdita netta di 7,08di euro e un fatturato sceso del 59%, attestatosi a 11,09. Le prospettive non sono confortanti, perché nel primo trimestre 2021 l’operatività dovrebbe rappresentare il 40% rispetto ai livelli del 2019. Il governo federale tedesco ha corrisposto a, ricevendo il 20% di quota societaria. L’ok della Commissione UE ha imposto la cessione di 24 slot negli aeroporti di Francoforte e ...

Il gruppo ha chiuso il 2020 con una perdita netta di 7,08 miliardi di euro e un fatturato sceso del 59%, attestatosi a 11,09 miliardi. Le prospettive non sono confortanti, perché nel primo trimestre 2021 l'operatività dovrebbe rappresentare il 40% rispetto ai livelli del 2019.