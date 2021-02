Patanè | infrastrutture e investimenti per rilancio post Covid

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma – “Investire sullemateriali e immateriali del Lazio nei prossimi anni e’ l’unico modo per rilanciare l’economia regionale dopo la pandemia”. Cosi’ in un comunicato Eugenio Patane’, Presidente della VI Commissione – Lavori Pubblici, Infrastrutrure, Mobilita’ e Trasporti – alla Pisana. “Prioritarie per l’economia e il sistema trasportistico regionale- aggiunge Patane’- sono le opere su ferro: dalla chiusura dell’anello ferroviario al potenziamento della Roma-Pescara; dal prolungamento della FL5 per Civitavecchia a quello della FL7 verso il Sud pontino, passando per la metro C e il miglioramento dell’accessibilita’ su ferro dall’Aeroporto di Fiumicino.” “Bene dunque la strada intrapresa dalla Regione Lazio – al centro del convegno di oggi ‘Lazio, futuro in corso’ – di far ripartire l’economia regionale puntando sui grandi interventi infrastrutturali ...