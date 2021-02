Ostia, incendio in stabilimento balneare: indagini in corso (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma – A Roma incendio questa mattina, alle 7 circa, nello stabilimento ‘Oasi’ di Ostia. In fiamme un locale adibito a uso rimessaggio per un’associazione di surfisti. Sul posto i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Ostia. Nessun ferito. Al vaglio la natura del rogo. Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma – A Romaquesta mattina, alle 7 circa, nello‘Oasi’ di. In fiamme un locale adibito a uso rimessaggio per un’associazione di surfisti. Sul posto i Vigili del fuoco e i Carabinieri di. Nessun ferito. Al vaglio la natura del rogo.

