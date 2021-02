“Oggi abbiamo perso un grande”. Lutto nella musica: l’addio a 41 anni (Di lunedì 22 febbraio 2021) È morto Miles Cooper Seaton, cantante statunitense conosciuto soprattutto per essere stato uno dei fondatori della band indie folk Akron/Family. A rendere pubblica la notizia è stata la sua etichetta discografica, la Dead Oceans, attraverso i propri canali social dove ha annunciato la tragica scoperta fatta lo scorso 19 febbraio. Miles Cooper Seaton (nato a Porterville, in California, nel 1979) sarà sempre ricordato come una persona gentile e calorosa, custode di una forte sensibilità che traspariva a pieno dalla musica che era in grado di produrre. La musica, già, quella passione irrefrenabile che lo ha dapprima avvicinato a sonorità punk/hardcore – nella Seattle di fine anni Ottanta – per poi spingerlo in una città come New York dove, nel 2003, ha dato vita a uno degli esperimenti più interessanti ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) È morto Miles Cooper Seaton, cantante statunitense conosciuto soprattutto per essere stato uno dei fondatori della band indie folk Akron/Family. A rendere pubblica la notizia è stata la sua etichetta discografica, la Dead Oceans, attraverso i propri canali social dove ha annunciato la tragica scoperta fatta lo scorso 19 febbraio. Miles Cooper Seaton (nato a Porterville, in California, nel 1979) sarà sempre ricordato come unana gentile e calorosa, custode di una forte sensibilità che traspariva a pieno dallache era in grado di produrre. La, già, quella passione irrefrenabile che lo ha dapprima avvicinato a sonorità punk/hardcore –Seattle di fineOttanta – per poi spingerlo in una città come New York dove, nel 2003, ha dato vita a uno degli esperimenti più interessanti ...

