Napoli | Rino Gattuso nel mirino | De Laurentiis è andato su tutte le furie Doppia figuraccia e il silenzio stampa | è il caos

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Con quella di ieri sera ilè arrivato a quota otto sconfitte in Serie A, un rendimento che la Gazzetta dello Sport definisce 'incomprensibile e per certi versi ingiustificato'. Serie A, "colpo ...

_Fonz1926 : RT @OFFICIAlSSCN: La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor… - Eamlaen : RT @OFFICIAlSSCN: La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor… - JosiphOliver : RT @OFFICIAlSSCN: La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor… - Baccalaiuolo : La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al s… - NapoliCapitale : RT @scottotweet: #Gattuso e #DeLaurentiis si sono già detti addio. A fine stagione, se Rino riuscirà a tenere in corsa il #Napoli per la Ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Rino

Con quella di ieri sera ilè arrivato a quota otto sconfitte in Serie A, un rendimento che la Gazzetta dello Sport definisce 'incomprensibile e per certi versi ingiustificato'. Serie A, "colpo ...E l'allenatore delGattuso si presentò ai microfoni, dopo la vittoria per 4 - 0 sulla Roma, a commentare la partita ma anche ad aggiungere qualcosa che aveva a che fare con gli ...Cristian Bucchi, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio KissKissNapoli difendendo l’allenatore azzurro Gattuso. “Partita molto equilibrata tra Napoli e Atalanta, nessuna delle due ...L’allenatore dell’Inter ringrazia i tifosi: «Un’atmosfera da brividi». Ma era meglio prendere esempio da Gattuso che ricordò ai napoletani in lutto per Maradona l’uso delle mascherine ...