Myanmar | due morti e decine di ferite nel giorno più buio dall’inizio delle proteste

(Di lunedì 22 febbraio 2021): duedinelpiùIncontinuano lecontro il colpo di stato che ha portato all’arresto di Aung San Suu Kyi e alla destituzione del governo democraticamente eletto a novembre. Uno sciopero generale che per tre settimane è andata avanti quasi pacificamente ma che nel fine settimana ha visto una escalation di violenza: due persone sono morte per mano della polizia esono rimaste. Gli scontri più violenti tra polizia e manifestanti sono avvenuti sabato a Mandalay, la seconda città più grande del Paese, dove le forze dell’ordine – come si vede dalle immagini circolate sui ...