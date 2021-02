Mobilità docenti 2021, passaggio di ruolo e di cattedra: requisiti, posti, quale prevale. Come si presenta domanda (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’ordine dei movimenti viene stabilito nel CCNI sulla Mobilità. passaggio di cattedra e passaggio di ruolo rientrano in due distinte operazioni della sequenza operativa, vediamo con quale ordine si dispongono L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’ordine dei movimenti viene stabilito nel CCNI sulladidirientrano in due distinte operazioni della sequenza operativa, vediamo conordine si dispongono L'articolo .

orizzontescuola : Mobilità docenti 2021, passaggio di ruolo e di cattedra: requisiti, posti, quale prevale. Come si presenta domanda - avvocatoGGC : Il mio intervento su #Informa, il periodico a cura della #cisl #scuola #foggia questo mese riguarda il #vincolo qui… - infodocenti : Esclusione dalla graduatoria dei perdenti posto #docenti #perdentiposto #mobilità #scuola - viviromatv : Così l’azienda prende parte all’iniziativa della Regione Lazio per facilitare la mobilità di docenti e personale AT… - pantycat : @Enrico_G_60 @pizia21 @valechindamo @fradepal Idem per me e per i miei figli. Le dirò di più quasi mai, a meno che… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità docenti Nuovo decreto Covid, verso la proroga di 30 giorni del divieto di spostamenti Ci sarà la proroga di trenta giorni del divieto di mobilità tra Regioni , che scade il 25 febbraio, tra le decisioni che prenderà questa mattina il ...venga garantita la vaccinazione a tutti i docenti '...

Nuovo decreto Covid, Gelmini: proroga stop spostamenti di 30 giorni. Le 6 proposte delle Regioni al Governo Il Cdm di domani mattina affronterà, secondo quanto si apprende, solo il divieto di mobilità tra ... Vaccino anti Covid - 19: Regioni chiedono che i docenti possano vaccinarsi indipendentemente da luogo ...

De Luca annuncia: “Da venerdì coprifuoco alle 23. Da lunedì 26 ottobre sì alla riapertura delle scuole elementari” Orizzonte Scuola Ci sarà la proroga di trenta giorni del divieto ditra Regioni , che scade il 25 febbraio, tra le decisioni che prenderà questa mattina il ...venga garantita la vaccinazione a tutti i'...Il Cdm di domani mattina affronterà, secondo quanto si apprende, solo il divieto ditra ... Vaccino anti Covid - 19: Regioni chiedono che ipossano vaccinarsi indipendentemente da luogo ...