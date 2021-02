Meteo, anticiclone e inizio di settimana primverile: cosa succede in Italia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Questa settimana partirà da un Meteo segnato soprattutto dall’anticiclone africano. Su gran parte dell’Italia avremo bel tempo e temperature primaverili. Questp lunedì sarà fondamentale per il Meteo della nostra penisola, infatti l’Italia andrà ad abbracciare l’anticiclone africano, garantendo un inizio di settimana segnato dal bel tempo su gran parte della penisola. Infatti il flusso di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Questapartirà da unsegnato soprattutto dall’africano. Su gran parte dell’avremo bel tempo e temperature primaverili. Questp lunedì sarà fondamentale per ildella nostra penisola, infatti l’andrà ad abbracciare l’africano, garantendo undisegnato dal bel tempo su gran parte della penisola. Infatti il flusso di L'articolo proviene da Inews.it.

infoitinterno : Meteo, ANTICICLONE AFRICANO ma anche NEBBIE e FOSCHIE. Ecco le zone a rischio e quando - ilfaroonline : #Meteo inizio settimana: l’anticiclone domina la scena, con sole e clima primaverile - ilmeteoit : #Meteo: #ALTA #PRESSIONE sempre più #VORACE, ma occhio alla #NEBBIA - bizcommunityit : Meteo: ANTICICLONE anomalo, PRIMAVERA anticipata, ecco le zone dove farà più CALDO. Mappe TEMPERATURA - iltirreno : Ecco il meteo di oggi, in collaborazione con il consorzio Lamma. Anticiclone in rinforzo per una giornata stabile e… -