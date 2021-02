Luna Rossa, pionieri della storia: prima barca con 2 timonieri alla America’s Cup! Stravolti tutti gli schemi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Luna Rossa è stata rivoluzionaria fin da subito nella sua campagna ad Auckland. Lo skipper Max Sirena ha infatti stravolto il modello più classico che si impiega a bordo di una barca a vela e ha tentato il grande azzardo: schierare due timonieri, una sulla parte sinistra dello scafo e l’altro sulla destra. Un modulo inizialmente criticato da tutti, perché durante il round robin della Prada Cup si era rivelato un problema: mancava la comunicazione a bordo, la divisione dei compiti non era ottimale, gli errori si erano accumulati. Tutto è poi cambiato durante la marcia di avvicinamento alla semifinale contro American Magic, poi vinta con un secco 4-0: in quel momento è nata una nuova Luna Rossa e la scelta dei due ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021)è stata rivoluzionaria fin da subito nella sua campagna ad Auckland. Lo skipper Max Sirena ha infatti stravolto il modello più classico che si impiega a bordo di unaa vela e ha tentato il grande azzardo: schierare due, una sulla parte sinistra dello scafo e l’altro sulla destra. Un modulo inizialmente criticato da, perché durante il round robinPrada Cup si era rivelato un problema: mancava la comunicazione a bordo, la divisione dei compiti non era ottimale, gli errori si erano accumulati. Tutto è poi cambiato durante la marcia di avvicinamentosemifinale contro American Magic, poi vinta con un secco 4-0: in quel momento è nata una nuovae la scelta dei due ...

Agenzia_Ansa : Trionfo di @lunarossa che conquista le due regate della notte contro i britannici di @INEOSTEAMUK e vince la… - Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - ilpost : Luna Rossa ha vinto la Prada Cup e si è qualificata alle regate di Coppa America - MagElecto : Da Azzurra a Luna Rossa. Forse non è più vela, ma è sempre festa ... Leggi l'articolo su - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Novara, la Gottifredi-Maffioli invia a “Luna Rossa” le nuove cime per la finale di America’s Cup -