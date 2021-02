Luisa Ranieri nei panni del vicequestore Lolita Lobosco | in tv la ' moglie' di Montalbano

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Esordio in tv, ieri sera, per il. A interpretare idella donna di legge... del commissario. Ovvero di Luca Zingaretti , personaggio ...

CinecittaNews : ‘Lolita’ da record, la prima serata di Rai Uno con Luisa Ranieri vola altissima - Italia_Notizie : 'Lolita Lobosco' boom di ascolti: 7,5 milioni di spettatori per la fiction con Luisa Ranieri - PrimaCommunica2 : Tv: Lolita Lobosco, la commissaria interpretata da Luisa Ranieri fa sucesso di ascolti - RaiNews : La prima puntata della fiction interpretata da Luisa Ranieri nei panni del vicequestore che opera nella Bari vecchi… - NappiBianca : RT @AlbertoFuschi: Le indagini di Lolita Lobosco con Luisa Ranieri esordisce con 7.535 milioni di telespettatori - 31,8% di share ?????? #A… -

Ultime Notizie dalla rete : Luisa Ranieri

ViaggiNews.com

Numeri che fanno della serie tv con, nel ruolo del vicequestore della nuova serie giallo - comedy firmata dal regista Luca Miniero e liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi (...Esordio in tv, ieri sera, per il vicequestore Lolita Lobosco . A interpretare i panni della donna di legge, moglie... del commissario Montalbano. Ovvero di Luca Zingaretti , personaggio nato dalla... penna di Andrea Camilleri . Perfettamente riuscito , a giudicare dal malcontento scatenato ...Ascolti tv 21 febbraio, partenza boom per Lolita Lobosco, bene anche Fazio: podcast. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!Una partenza incredibile per la prima puntata delle Indagini di Lolita Lobosco andata in onda su Rai 1 in prima serata ieri: 7.5 milioni 535mila spettatori con il 31.8% di share. (ANSA) ...