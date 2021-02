Lockdown a Nizza: controlli alle frontiere con l’Italia. Esplosione di contagi in Costa Azzurra (Di lunedì 22 febbraio 2021) Inasprimento dei controlli alle frontiere, in particolare quelle via terra con l'Italia. E Lockdown mirato, che diventa totale soltanto nel weekend, limiti agli assembramenti, ai centri commerciali. La Francia, come annunciato dopo il balzo dei contagi nelle Alpi Marittime, ha deciso di blindare Nizza e il litorale fino a Mentone, alla frontiera italiana L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 22 febbraio 2021) Inasprimento dei, in particolare quelle via terra con l'Italia. Emirato, che diventa totale soltanto nel weekend, limiti agli assembramenti, ai centri commerciali. La Francia, come annunciato dopo il balzo deinelle Alpi Marittime, ha deciso di blindaree il litorale fino a Mentone, alla frontiera italiana L'articolo proviene da Firenze Post.

Corriere : Nizza “si blinda” contro la variante inglese: lockdown nel weekend e più controlli alla frontiera - Agenzia_Ansa : Francia, lockdown a Nizza. Controlli ai confini con l'Italia. Quindici giorni di weekend blindati per bloccare i c… - luponzi : A una settimana dal Festival #Sanremo2021 mini lockdown in città. Chiuse tutte le scuole a Sanremo, Ventimiglia e C… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Allarme covid a Nizza, dove i casi sono il triplo di quelli nazionali. E così, scatta il lockdown nei fine settimana. Intanto i… - FirenzePost : Lockdown a Nizza: controlli alle frontiere con l’Italia. Esplosione di contagi in Costa Azzurra -