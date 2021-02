Lo spettacolare video dell'atterraggio di Perseverance su Marte. Un trionfo dell'ingegno umano (Di lunedì 22 febbraio 2021) La NASA ha pubblicato il video ripreso da cinque videocamere consumer durante la discesa su Marte del rover Perseverance. È il primo video ad alta qualità mai realizzato dall'uomo su un altro pianeta e la prima volta che abbiamo la possibilità di vedere dal vero un atterraggio su Marte.... Leggi su dday (Di lunedì 22 febbraio 2021) La NASA ha pubblicato ilripreso da cinquecamere consumer durante la discesa sudel rover. È il primoad alta qualità mai realizzato dall'uomo su un altro pianeta e la prima volta che abbiamo la possibilità di vedere dal vero unsu....

VEVO_IT : .@Mahmood_Music svela per #VevoFootnotes i retroscena del suo spettacolare video di #Inuyasha, raccontando i signif… - Agenzia_Ansa : Etna, eruzione spettacolare e alta colonna di fumo. Forte attivita' esplosiva dal cratere Sud-Est del vulcano #ANSA - Corriere : Etna, spettacolare eruzione e alta colonna di fumo: il video - Digital_Day : Immagini così non le abbiamo mai viste: per la prima volta abbiamo un video in alta definizione di un rover che att… - GDS_it : #Perseverance in missione su #Marte, il video dello spettacolare atterraggio del rover -