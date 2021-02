La RSA degli orrori a Palermo | “Chi se ne frega se muori | prostituta”

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 22 febbraio 2021) “, me ne frego se”, “ti ammazzo a legnate”, “sei una cosa inutile”, questi e numerosi altri insulti spregevoli e violenti, venivano rivolti agli ospiti del centro anziani “I nonnini di Enza“. Ma gli insulti e le grida non erano purtroppo i soli atti compiuti dalle persone adesso indagate dalla procura per maltrattamenti lesioni personali, violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. I poveri anziani ricevevano infatti anche pugni, schiaffi, strattonamenti, e intimidazioni. Oltretutto, dai video di cui è in possesso la Polizia, si evince che i dipendenti non utilizzassero mai le mascherine, una grave violazione delle attuali norme vigenti. Si legge poi nel rapporto del gip che: “Il ricorso a forme di violenza fisica e morale da parteindagati non ha assunto ...