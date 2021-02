Ivanisevic | allenatore e mentore | è lui l' arma segreta di Djokovic

(Di lunedì 22 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Ultime Notizie dalla rete : Ivanisevic allenatore

Sportface.it

E invece, quella tra Novak Djokovic e Goranè un'unione felice e vincente. Dopo gli anni in cui Boris Becker lo aveva accompagnato nella vittoria di sei titoli Slam, compreso l'...di grandi nomi del tennis mondiale come Boris Becker, Marin Cilic e Goran, Brett aveva trascorso parte della sua vita anche a Sanremo.Il direttore commenta il secondo titolo a Melbourne, il quarto slam su cemento. Un torneo deciso dalla sfida contro Garbine Muguruza ...Ivanisevic lancia Djokovic verso i 20 Slam: “È il favorito a Wimbledon e allo US Open”. Sulla stampa avversa: “Qualcuno lassù sta vedendo questo trattamento ingiusto” È stata una prestazione impressio ...