Il piccolo si nasconde nella lavatrice ma la madre non lo sa | è tragedia

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Ladel bambino di pochi anni non sapeva dove fosse il. Alla fine del lavaggio la tragica scoperta.e figlio sono in casa. Lei si appresta ad accendere laper i lavaggi di rito, ma ilno è in giro, no lo sente, non lo vede, mai avrebbe immaginato di ritrovarlo dopo poco ormai senza vita. Laparte, ma ilancora non si vede ne sente, alla fine però la tragica scoperta da parte della donna. Terminato il lavaggio, nel momento di estrarre i panni, la donna ritrova il suo bambino, si era nascosto proprio li, all’interno dell’elettrodomestico. La corsa in ospedale, ilaveva probabilmente già perso i sensi. Ma li, i medici, niente hanno potuto fare per salvargli la vita. Troppo ...

Una mamma non si è accorta che il figlio si era nascosto nella lavatrice così l'ha accesa. Solo dopo il lavaggio si è resa conto di quanto accaduto, trovando il bambino privo di sensi. Il, che frequentava la scuola materna, è stato subito portato in ospedale ma per lui non c'è stato nulla da fare. Come riportano i media locali, il terribile incidente è avvenuto in un sobborgo ...Le autorità della zona hanno ricordato che in quell'età i bambini sono curiosi, e forse ilnon sarebbe stato conscio del pericolo che correva andandosi a mettere nel cestello della lavatrice. ...La madre del bambino di pochi anni non sapeva dove fosse il piccolo. Alla fine del lavaggio la tragica scoperta.Il piccolo, che frequentava la scuola materna, è stato subito portato in ospedale ma per lui non c'è stato nulla da fare ...