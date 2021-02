Il Covid fa slittare la partenza | sarà una Mille Miglia estiva

Ultime Notizie dalla rete : Covid slittare

Il Giorno

Brescia, 22 febbraio 2021 - Dopo la Mille Miglia d'autunno, ecco la Mille Miglia d'inizio estate . Da un anno, ormai, la pandemia costringe a rivedere i piani e i programmi delle manifestazioni più ...... il termine di decadenza è fissato il 28 febbraio 2021, ma la data dovrebbeal 31 marzo ... In collaborazione con Adnkronos Tag: Inps Retribuzioni Studio Legale Grolla Crisi d'impresa e- ...La storia corsa, inizialmente prevista dal 12 al 15 maggio, al via il 16 giugno da Brescia Brescia, 22 febbraio 2021 - Dopo la Mille Miglia d'autunno, ecco la Mille Miglia d'inizio estate. Da un anno, ...Siamo spiacenti di comunicare che a causa del protrarsi della situazione derivata dalla diffusione del virus COVID-19, il tour dei The Mission si rinvia di un anno: l’appuntamento italiano inizialment ...