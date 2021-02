Giù dal quarto piano in pieno centro, Federico è morto sul colpo. Aveva 21 anni, l’ipotesi terribile (Di lunedì 22 febbraio 2021) Precipita dal quarto piano morendo sul colpo. La vittima è un 21enne studente universitario italiano del Polimoda, originario di Monza. Si chiamava Federico Schiraldi è morto nella notte tra domenica e lunedì a a Firenze, in via di Porta Rossa, centro del capoluogo toscano. A quanto sembra il ragazzo sarebbe morto sul colpo, inutile l’arrivo poco dopo del personale medico del 118 seguito da un’automedica. Erana circa le 3 di notte quando la quieta di Firenze è sta spazzata via dalle urla dei ragazzi. Secondo una prima e frammentaria ricostruzione dei fatti, il ragazzo si trovava in una casa con altri sei studenti, tutti stranieri. In tre vivevano nella casa, mentre quattro erano lì per passare la serata. Secondo le testimonianze raccolte dai ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Precipita dalmorendo sul. La vittima è un 21enne studente universitario italiano del Polimoda, originario di Monza. Si chiamavaSchiraldi ènella notte tra domenica e lunedì a a Firenze, in via di Porta Rossa,del capoluogo toscano. A quanto sembra il ragazzo sarebbesul, inutile l’arrivo poco dopo del personale medico del 118 seguito da un’automedica. Erana circa le 3 di notte quando la quieta di Firenze è sta spazzata via dalle urla dei ragazzi. Secondo una prima e frammentaria ricostruzione dei fatti, il ragazzo si trovava in una casa con altri sei studenti, tutti stranieri. In tre vivevano nella casa, mentre quattro erano lì per passare la serata. Secondo le testimonianze raccolte dai ...

ricpuglisi : C'è gente che è completamente andata giù di testa per il passaggio dal governo Conte 2 al governo Draghi 1. Io god… - sechesi : Il Napoli resta aggrappato ad una classifica che dice solo -3 dal 4° posto ma non fotografa i valori che sta raccon… - iriliwow : La mia cagnolina ha persino imparato a saltare giù dal divano da sola pur di starmi in braccio finché faccio lezione - emme_di : @MMmarco0 Mah. Quanti morti abbiamo avuto dal primo novembre al 31 dicembre, quando le restrizioni erano sicurament… - AbrahamPhoe : @firewall76 @_grazy87 Saltuarie vale per tutti, anche per il Real. Il Bayern dal 2011 o giu di li ha cambiato diver… -

Ultime Notizie dalla rete : Giù dal Il partito giovane di Draghi, la riforma degli ammortizzatori e gli imprenditori fai da te Su questo sono tornati a confrontarsi dal vivo sindacati e Confindustria in un incontro informale ... Giù a Sud La Commissione europea ha dato il via libera alla decontribuzione del 30% per le ...

Treviso: è fuori pericolo il bimbo di 19 mesi volato giù dal ponte con la madre suicida Il bimbo di 19 mesi che la madre 32enne aveva portato con sé, gettandosi dal ponte sul fiume Piave, a Vidor, in provincia di Treviso , è fuori pericolo, nonostante un volo di 30 metri. A salvarlo, l'abbraccio della madre suicida….un miracolo, secondo i soccorritori, ...

La Mercedes Classe S vola giù dalla scarpata. Ecco le immagini autoblog.it Su questo sono tornati a confrontarsivivo sindacati e Confindustria in un incontro informale ...a Sud La Commissione europea ha dato il via libera alla decontribuzione del 30% per le ...Il bimbo di 19 mesi che la madre 32enne aveva portato con sé, gettandosiponte sul fiume Piave, a Vidor, in provincia di Treviso , è fuori pericolo, nonostante un volo di 30 metri. A salvarlo, l'abbraccio della madre suicida….un miracolo, secondo i soccorritori, ...