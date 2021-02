Giorgia Meloni insultata dal professore, oggi l’Università potrebbe licenziarlo (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Il rettore ha la mia testa a disposizione”, dice il professor Giovanni Gozzini dopo gli inaccettabili insulti rivolti alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Prova a ingranare frettolosamente la marcia indietro Giovanni Gozzini, professore di Storia dell’Università di Siena, dopo le polemiche seguite ad una sua intervista radiofonica in cui definiva “vacca” e “scrofa” L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Il rettore ha la mia testa a disposizione”, dice il professor Giovanni Gozzini dopo gli inaccettabili insulti rivolti alla leader di Fratelli d’Italia. Prova a ingranare frettolosamente la marcia indietro Giovanni Gozzini,di Storia deldi Siena, dopo le polemiche seguite ad una sua intervista radiofonica in cui definiva “vacca” e “scrofa” L'articolo proviene da Leggilo.org.

