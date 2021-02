Gazzetta: domani Osimhen potrebbe già essere a Castel Volturno (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo il grande spavento di ieri sera quando si è temuto seriamente per le sue condizioni di salute, Victor Osimhen sembra essersi ripreso. Il calciatore del Napoli, a cui dopo i controlli effettuati al Papa Giovanni XXIII è stato diagnosticato un trauma cranico in conseguenza della caduta, resta ricoverato in osservazione per 24 ore. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il suo rientro a Napoli potrebbe avvenire nella serata di oggi È ipotizzabile che il suo rientro avverrà nella giornata di oggi e domani potrebbe già essere a Castel Volturno. Resta da capire se potrà allenarsi L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo il grande spavento di ieri sera quando si è temuto seriamente per le sue condizioni di salute, Victorsembra essersi ripreso. Il calciatore del Napoli, a cui dopo i controlli effettuati al Papa Giovanni XXIII è stato diagnosticato un trauma cranico in conseguenza della caduta, resta ricoverato in osservazione per 24 ore. Secondo quanto riporta ladello Sport, il suo rientro a Napoliavvenire nella serata di oggi È ipotizzabile che il suo rientro avverrà nella giornata di oggi egià. Resta da capire se potrà allenarsi L'articolo ilNapolista.

