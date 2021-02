Draghi nomina Serino al vertice dell’Esercito | si occuperà della campagna vaccinale

(Di lunedì 22 febbraio 2021)e il Cdmno Pietrocapo stato maggiore Esercito: è un modo di fare pressing su Arcuri per la vaccinazione di massa? Certo è che in molti, con il contratto del commissario Arcuri in scadenza tra marzo e aprile, già intravedono nella nuovauna sorta di nuovo responsabilelogistica proprio nella lotta al Covid. Una speranza, prima ancora che una eventualità legata all’investitura ufficiale, quella intrinseca all’incarico assunto oggi dal generale, che si sposa con la necessità, ormai imprescindibile, che lapossa registrare la tanto auspicata accelerazione. Dopo settimane di annunci e smentite. Sorprese legate alla consegna delle fiale e caos generalizzato sulla definizione di criteri e personale ...

Antonio Funiciello sarà il nuovo capo di gabinetto del presidente del Consiglio Mario Draghi.

