Covid, misure restrittive nell’anconetano. Acquaroli: “Priorità a salute e sicurezza” (Di lunedì 22 febbraio 2021) ANCONA – Misure restrittive nell’anconetano da domani fino alla mezzanotte di sabato 27 febbraio: le annuncia il presidente di Regione Marche, Francesco Acquaroli, a causa dell’emergenza Covid-19 e della situazione contagi nella provincia dorica. Leggi su dire (Di lunedì 22 febbraio 2021) ANCONA – Misure restrittive nell’anconetano da domani fino alla mezzanotte di sabato 27 febbraio: le annuncia il presidente di Regione Marche, Francesco Acquaroli, a causa dell’emergenza Covid-19 e della situazione contagi nella provincia dorica.

