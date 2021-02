Covid, le varianti in Italia: dove sono e quali le province più a rischio (Di lunedì 22 febbraio 2021) “In Italia dovremo difenderci dalla variante inglese, e invece di immunizzare il 70% della popolazione dovremo immunizzarne il 75-80%. Questo significa che i tre milioni di persone che abbiamo già vaccinato di fatto è come se non le avessimo vaccinate e dobbiamo ripartire da zero”, lo ha spiegato il professor Andrea Crisanti. Tra le varianti “ce ne sono alcune, come quella inglese, che si trasmettono più facilmente, e questo ha un impatto sul vaccino: sebbene protegga contro la variante inglese, essa aumenta la soglia dell’immunità di gregge”. Ma come stanno le cose nel nostro Paese? La situazione è in continua evoluzione ma un primo quadro è possibile tracciarlo. Secondo il modello sviluppato per il Corriere da Alberto Gerli, ingegnere laureato a Padova, specializzato in Texas, in tre province lombarde – Milano, ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Indovremo difenderci dalla variante inglese, e invece di immunizzare il 70% della popolazione dovremo immunizzarne il 75-80%. Questo significa che i tre milioni di persone che abbiamo già vaccinato di fatto è come se non le avessimo vaccinate e dobbiamo ripartire da zero”, lo ha spiegato il professor Andrea Crisanti. Tra le“ce nealcune, come quella inglese, che si trasmettono più facilmente, e questo ha un impatto sul vaccino: sebbene protegga contro la variante inglese, essa aumenta la soglia dell’immunità di gregge”. Ma come stanno le cose nel nostro Paese? La situazione è in continua evoluzione ma un primo quadro è possibile tracciarlo. Secondo il modello sviluppato per il Corriere da Alberto Gerli, ingegnere laureato a Padova, specializzato in Texas, in trelombarde – Milano, ...

