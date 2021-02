Covid, confermata la proroga sul divieto degli spostamenti tra Regioni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Coronavirus, il Governo Draghi ha confermato in mattinata la proroga sul divieto degli spostamenti tra Regioni, anche se gialle. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo. prorogato il divieto degli spostamenti tra RegioniIl Governo Draghi ha appena confermato la proroga sul divieto degli spostamenti tra Regioni anche in zona gialla con un nuovo decreto legge. L’esecutivo sembra volere, quindi, mantenere la linea del rigore per evitare di agevolare un’ulteriore diffusione del numero di contagi. Vediamo subito quali sono i nuovi termini da rispettare e fino a quando. confermata la ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Coronavirus, il Governo Draghi ha confermato in mattinata lasultra, anche se gialle. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.to iltraIl Governo Draghi ha appena confermato lasultraanche in zona gialla con un nuovo decreto legge. L’esecutivo sembra volere, quindi, mantenere la linea del rigore per evitare di agevolare un’ulteriore diffusione del numero di contagi. Vediamo subito quali sono i nuovi termini da rispettare e fino a quando.la ...

mverlato : Se confermata, sarebbe una notizia davvero eccezionale: Pfizer-BioNTech Shot Stops Covid’s Spread, Israeli Study S… - quellanoiosa : un anno fa più o meno a quest'ora in classe abbiamo chiesto alla prof se la verifica del 26 febbraio fosse conferma… - bevllisario : La s2 di Julie and the phantoms è praticamente già confermata, aspettano solo che finisca il Covid per poterla girare JDJDKDKD - FabryFranco_nr2 : RT @Mcclane272: Confermata la mortalità irrisoria, per non dire nulla, del #COVID?19 - Mcclane272 : Confermata la mortalità irrisoria, per non dire nulla, del #COVID?19 -