Congo, morto in un attacco l'ambasciatore italiano Luca Attanasio. Il video (Di lunedì 22 febbraio 2021) Congo, morto in un attacco l'ambasciatore italiano Luca Attanasio Roma, 22 feb. (askanews) – l'ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio, è morto in un attacco a un convoglio della Monusco, la missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nel Paese. La notizia è stata confermata dalla Farnesina, nell'attacco, avvenuto nei pressi della città di Kanyamahoro, nella zona orientale della Repubblica democratica del Congo, è rimasto ucciso anche un carabiniere. Attanasio, 44 anni, già ambasciatore in altri paesi, dal 2017 era a Kinshasa, nel ...

