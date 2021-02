Borse 22 febbraio, Piazza Affari in rosso. Lagarda assicura: “Continueremo a proteggere l’economia” (Di martedì 23 febbraio 2021) Borse 22 febbraio, Piazza Affari apre la settimana in negativo . Spread stabile, euro in rialzo. MILANO – Borse 22 febbraio. La settimana dei mercati si apre in negativo anche se le parole di Christine Lagarde hanno limitato i danni. La presidente della Bce, come riportato da La Repubblica, ha rassicurato sulla protezione dell’economia fino a quando non ci sarà una immunità diffusa. Dichiarazioni decisive per il leggero rialzo dei mercati che avevano iniziato con il rosso per le restrizioni e il rischio varianti. L’andamento sembra essere destinato a continuare ad andare avanti in modo contrastato almeno fino a quando non si inizierà a riaprire. Borse 22 febbraio, Piazza ... Leggi su newsmondo (Di martedì 23 febbraio 2021)22apre la settimana in negativo . Spread stabile, euro in rialzo. MILANO –22. La settimana dei mercati si apre in negativo anche se le parole di Christine Lagarde hanno limitato i danni. La presidente della Bce, come riportato da La Repubblica, ha rto sulla protezione delfino a quando non ci sarà una immunità diffusa. Dichiarazioni decisive per il leggero rialzo dei mercati che avevano iniziato con ilper le restrizioni e il rischio varianti. L’andamento sembra essere destinato a continuare ad andare avanti in modo contrastato almeno fino a quando non si inizierà a riaprire.22...

modartech : Ultima chiamata per aggiudicarsi le borse di studio. Venerdì 26 febbraio consegna il tuo progetto creativo. In pa… - LenzReuven : E di colpo venne il mese di Febbraio Faceva freddo in quella casa Mi ripetevi sai che d'inverno Si vive bene come d… - AmegidAbd : Borse di oggi 22 febbraio 2021: andamento listini europei e mondiali - FinanciaLounge : Le #Borse europee aprono l’ultima settimana di febbraio sotto la parità #PiazzaAffari #mercati #inflazione… - BollettinoIl : ??Buongiorno! Informati in meno di due minuti: ascolta IL PUNTO SUI MERCATI di @bennyprocopio #mercati #borse… -