Agli unionisti nordirlandesi non va più bene un pezzo dell’accordo su Brexit (Di lunedì 22 febbraio 2021) Quello che tiene il paese dentro al mercato comune europeo, indebolendo il legame con il Regno Unito Leggi su ilpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) Quello che tiene il paese dentro al mercato comune europeo, indebolendo il legame con il Regno Unito

ilpost : Agli unionisti nordirlandesi non va più bene un pezzo dell’accordo su Brexit - poscide : RT @Gitro77: La dura realtà dà il buongiorno agli eurinomani unionisti che per un anno hanno straparlato della pioggia di miliardi provenie… - _tommyemme_ : RT @Gitro77: La dura realtà dà il buongiorno agli eurinomani unionisti che per un anno hanno straparlato della pioggia di miliardi provenie… - italiafirst : RT @Gitro77: La dura realtà dà il buongiorno agli eurinomani unionisti che per un anno hanno straparlato della pioggia di miliardi provenie… - LuigiF97101292 : RT @Gitro77: La dura realtà dà il buongiorno agli eurinomani unionisti che per un anno hanno straparlato della pioggia di miliardi provenie… -