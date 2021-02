Accoltellamento a Trastevere | arrestato il colpevole

Leggi su romanotizie24

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Un uomo romano di 34 anni è stato il protagonista di unavvenuto nella zona di. L’uomo si era recato da un pusher di sua conoscenza per acquistare droga, ma nel suo appartamento c’è stata una lite sfociata nel peggiore dei modi. Il 34enne è stato buttato fuori dall’appartamento ed è stato costretto a vagare per il quartiere ferito e sanguinante. In Piazza San Cosimato un cittadino lo ha notato e ha chiamato le Forze dell’Ordine.: i fatti La vittima, un 34enne romano, ha raccontato ai Carabinieri di essere stato protagonista di unavvenuto in un appartamento di. Ha ammesso di essersi recato a casa di un pusher per comprare della droga e di averci litigato. Proprio a causa della lite il pusher, un ...