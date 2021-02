«Abbiamo il dovere di dare l’esempio»: il discorso di Luca Attanasio sulla sua vita da ambasciatore – Il video (Di lunedì 22 febbraio 2021) «Io e mia moglie viviamo in Congo con tutta la famiglia, tre figli, di cui due gemelli piccoli. Spesso le persone si stupiscono di questa scelta, ma essere un ambasciatore è una missione, anche se è rischiosa». Con queste parole Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano in Congo rimasto ucciso il 22 febbraio in un tentativo di rapimento insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci, parlava in pubblico del ruolo e della responsabilità di un diplomatico. Il discorso è stato tenuto in occasione della consegna del Premio Nassiriya per la Pace, ricevuto da Attanasio lo scorso ottobre per il suo impegno in progetti di sviluppo e assistenza umanitaria nel Paese africano. «Il nostro ruolo, il ruolo dell’ambasciata, è stare vicino agli italiani, un migliaio in tutto, per la maggior parte ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 febbraio 2021) «Io e mia moglie viviamo in Congo con tutta la famiglia, tre figli, di cui due gemelli piccoli. Spesso le persone si stupiscono di questa scelta, ma essere unè una missione, anche se è rischiosa». Con queste parole, l’italiano in Congo rimasto ucciso il 22 febbraio in un tentativo di rapimento insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci, parlava in pubblico del ruolo e della responsabilità di un diplomatico. Ilè stato tenuto in occasione della consegna del Premio Nassiriya per la Pace, ricevuto dalo scorso ottobre per il suo impegno in progetti di sviluppo e assistenza umanitaria nel Paese africano. «Il nostro ruolo, il ruolo dell’ambasciata, è stare vicino agli italiani, un migliaio in tutto, per la maggior parte ...

