2 milioni di multa dell'Antitrust a Sky: nessun rimborso a clienti per sospensione partite causa Covid (Di lunedì 22 febbraio 2021) "Pratiche commerciali scorrette". Stangata a Sky dell'Antitrust per il mancato rimborso dei canoni mensili dopo la sospensione delle partite per l'emergenza da Covid 19. Secondo l'Autorità sono stati ...

