Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2021 ore 15 | 30

(Di domenica 21 febbraio 2021)DEL 21 FEBBRAIOORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCVONE AL MOMENTO REGOLARE SULL’INTERO QUADRANTE. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI; QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL CIMITERO FLAMINIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. RICORDIAMO IL BLOCCO ECOLOGICO A, PER LA GIORNATA DI OGGI 21 FEBBRAIO. DIVIETO DI CIRCONE DUNQUE FINO ALLE 20,30 PER AUTO A BENZINA E DIESEL EURO 0-1-2 E PER MOTO E MOTORINI EURO 0-1. IN FASCIA VERDE. IN CHIUSURA VI INFORMIAMO CHE È ATTIVO IL PROGETTO SCHOOL RIDEGESTITO DA ASTRAL SPA PER ...